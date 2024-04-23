Аллергикам станет легче дышать в Краснодаре

С наступлением тёплого сезона в Краснодаре, начинают распускаться не только цветы, но также активно набирает рост сорная трава, с которой ведётся борьба. От амброзии и других сорняков уже избавили 500 га городской территории, что составляет примерно 10% от запланированного объёма, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Работа по выкашиванию сорной травы — мероприятие ежегодное. Как правило, на территории муниципалитета, борьба с нежелательной растительностью ведётся в усиленном режиме, потому что тёплый климат способствует её росту, что негативно сказывается на здоровье аллергиков.
Чаще всего амброзия растёт рядом с частными домами, на территориях, отведённых под строительство, пустырях, складских зонах, у магазинов и соцучреждений — этим местам уделят повышенное внимание. В планах — покос сорняков на 112 магистральных улицах. Также уборка состоится на кладбищах.
— Порядок начинается с мелочей. Хотя карантинный сорняк для многих аллергиков — далеко не мелочь. Амброзия без преувеличения отравляет людям жизнь, истощает плодородие почвы. На проведение работ по её уничтожению направляются значительные средства, но добиться значительного эффекта без привлечения к ответственности владельцев, не содержащих свои участки в порядке, практически невозможно, — отметил начальник управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.
В тёплый сезон ведётся мониторинг целевого использования земель сельхозназначения, что необходимо для предупреждения зарастания территорий карантинной растительностью. На данный момент выявлено 273 заросших участка и столько же запросов отправлено в Росреестр, для установления собственников. Двум владельцам уже выдали, своего рода, «предписания», чтобы они навели порядок на своих землях.
О заброшенных участках с амброзией можно сообщить в ЕДДС по номеру 050.