Аллергикам станет легче дышать в Краснодаре

С наступлением тёплого сезона в Краснодаре, начинают распускаться не только цветы, но также активно набирает рост сорная трава, с которой ведётся борьба. От амброзии и других сорняков уже избавили 500 га городской территории, что составляет примерно 10% от запланированного объёма, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.