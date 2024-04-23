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Мэр Новосибирска примет участие в общегородском субботнике 27 апреля

Максим Кудрявцев пойдет на субботник, который состоится в Новосибирске 27 апреля.

Источник: Сиб.фм

Об этом он сообщил в ходе интервью «МК в Новосибирске».

Градоначальник призвал все организации, независимо от форм собственности и видов деятельности, принять участие в уборке города.

«Я тоже пойду на субботник. Это хорошая традиция, когда мы собираемся, выходим с инвентарём и приводим территорию в порядок, как у себя дома», — поделился глава города.

Мэр Новосибирска также подчеркнул, что на уровне правительства уже объявлен месячник уборки улиц, и к этому процессу подключились большинство компаний.

Максим Кудрявцев напомнил, что в своей предвыборной кампании говорил о комплексной уборке территорий, когда помимо дорог необходимо очищать тротуары, дворы, остановочные комплексы.

«Такая работа уже ведётся в районах, изменения есть, и люди положительно отзываются. Максимально стоит активизировать эту работу до 9 мая. Но на этом, как я уже сказал, работа не закончится», — отметил мэр.

Ранее МК в Новосибирске сообщал о правилах наведения порядка в городе и вывозе мусора во время субботника, который состоится в Новосибирске 27 апреля 2024 года.