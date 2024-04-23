Мэр Новосибирска примет участие в общегородском субботнике 27 апреля

Об этом он сообщил в ходе интервью «МК в Новосибирске».
Градоначальник призвал все организации, независимо от форм собственности и видов деятельности, принять участие в уборке города.
«Я тоже пойду на субботник. Это хорошая традиция, когда мы собираемся, выходим с инвентарём и приводим территорию в порядок, как у себя дома», — поделился глава города.
Мэр Новосибирска также подчеркнул, что на уровне правительства уже объявлен месячник уборки улиц, и к этому процессу подключились большинство компаний.
Максим Кудрявцев напомнил, что в своей предвыборной кампании говорил о комплексной уборке территорий, когда помимо дорог необходимо очищать тротуары, дворы, остановочные комплексы.
«Такая работа уже ведётся в районах, изменения есть, и люди положительно отзываются. Максимально стоит активизировать эту работу до 9 мая. Но на этом, как я уже сказал, работа не закончится», — отметил мэр.
Ранее МК в Новосибирске сообщал о правилах наведения порядка в городе и вывозе мусора во время субботника, который состоится в Новосибирске 27 апреля 2024 года.