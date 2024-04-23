27 иностранцев, проживающих в Уфе, будут выдворены из России

Ведомство вместе с МВД, ФСБ и Росгвардией провело в столице Башкирии рейд в местах скопления мигрантов. Было проверено 370 граждан, 105 из которых доставили в отделении для установления личности и законности их пребывания на территории России. 27 иностранцев ждет выдворение за пределы страны за нарушение режима пребывания.