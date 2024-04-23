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27 иностранцев, проживающих в Уфе, будут выдворены из России

Из России выдворят 27 проживающих в Уфе иностранцев.

Источник: СК России по Уфимскому гарнизону

Около 30 иностранцев, проживающих в Уфе, будут выдворены из России. Об этом сообщил Следственный комитет по Уфимскому гарнизону.

Ведомство вместе с МВД, ФСБ и Росгвардией провело в столице Башкирии рейд в местах скопления мигрантов. Было проверено 370 граждан, 105 из которых доставили в отделении для установления личности и законности их пребывания на территории России. 27 иностранцев ждет выдворение за пределы страны за нарушение режима пребывания.

11 мигрантов, которые ранее получили гражданство России, сопроводили в военный комиссариат для постановки на учет.

Остальным разъяснили необходимость встать на воинский учет по месту проживания после получения гражданства РФ, а также рассказали о возможности получения российского паспорта при заключении контракта с Министерством Обороны.