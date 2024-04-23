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Житель Новосибирска после возбуждения дела погасил долг по алиментам

Житель Новосибирска после возбуждения уголовного дела погасил долг по алиментам на своего ребенка.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Новосибирской области, житель регионального центра прекратил выплачивать алименты своему ребенку. После этого возбудили уголовное дело.

По данным ведомства, 31-летний житель Октябрьского района не выплачивал алименты на своего ребенка. При этом он ни раз привлекался к административной ответственности, но это никак не влияло на мужчину.

В марте 2024 года на него возбудили уголовное дело. Долг по алиментам составил более миллиона рублей. После этого он погасил его и избежал уголовного преследования.

Напомним, что в Новосибирске мать погасила долг по алиментам почти в миллион рублей.