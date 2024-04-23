Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 24 апреля

24 апреля верующие вспоминают святого Антипия Пергамского. В народном календаре дата известна как Антип Водогон, так как день считался пиком половодья. Нашим предкам было известно немало примет, благодаря которым они надеялись избежать нужды и привлечь денежную удачу. Некоторые поверья были связаны со здоровьем и личной жизнью.
Народные приметы на 24 апреля: что нельзя делать
В старину говорили, что 24 апреля из берлоги выходит медведь, поэтому посещение леса считалось опасным.
День считался неподходящим для рукоделия: есть риск пораниться иглой или спицей. То же касается и использования прочих колюще-режущих предметов, известных в быту. Чтобы избежать неприятностей, люди в старину даже не резали хлеб, отламывая его руками. Считалось, что даже из-за небольшой раны можно серьезно заболеть.
Не годится дата и для посадки растений. Якобы они все равно долго не проживут.
Ни в коем случае не ругайтесь с окружающими, не сплетничайте и никого не обманывайте. Все зло, сделанное человеком 24 апреля, обязательно вернется к нему.
Наши предки считали, что на Антипа Водогона не стоит мыть окна. Из-за этого в дом могут прийти неприятности.
Чтобы не лишиться денег, пересчитывать их можно только в первой половине дня. А женщинам в положении вообще не следует прикасаться к наличным, иначе финансовое благополучие скоро покинет семью.
Не давайте никому в долг, так как вернуть деньги не получится. Заемщик может даже специально с вами поссориться, чтобы не платить. Для крупных приобретений дата также не подходит. Новая вещь окажется некачественной.
К врачам ходить в этот день можно. Единственное, что не следует делать — выдергивать зубы. Во всяком случае, так считали в давние времена.
Народные приметы на 24 апреля: что можно делать
На Руси в этот день было принято заниматься уборкой. Если подмести или вымыть полы, из дома уйдут все проблемы. Нелишним будет и разобраться в шкафах, чтобы избавиться от ненужных вещей и освободить место для чего-то нового.
Традиционно на Антипа Водогона люди ходили к реке. Стоя на берегу, можно рассказать о сложностях своей жизни, тогда их унесет течением.
Хорошо, если у вас получится помочь кому-то 24 апреля. Все сделанное вами добро скоро вернется в тройном размере.
Кстати, день подходит для того, чтобы помириться с тем, с кем в прошлом у вас возникло недопонимание. У вас получится наладить отношения.
Если вы мечтаете о повышении зарплаты или карьерном росте, обязательно покормите птиц.
Постарайтесь провести время активно: встретиться с близкими людьми, посетить общественные места. Думайте о чем-то приятном, тогда весь год пройдет хорошо.
Чтобы улучшить свое финансовое положение, люди в старину проводили особые обряды. Некоторые из них можно повторить и сегодня. Так, 24 апреля стоит купить себе кошелек. Важно выбрать красное или желтое изделие: эти цвета притягивают деньги.
Также можно взять монету и закопать ее под яблоней на рассвете. Об этом никому нельзя говорить, тогда ритуал сработает, а деньги скоро придут в ваш дом. Во всяком случае, в это верили в старину.
Народные приметы о погоде на 24 апреля
Немало примет у наших предков было связано с погодой. Например, заметив цветущую вербу, они были уверены в скором потеплении.
Дождь на Антипа Водогона предвещает хороший урожай грибов в этом году.
Если небо окажется слегка красноватым утром 24 апреля, погода испортится: будет дождь или сильный ветер.
Дурным знаком люди на Руси считали снег, выпавший после половодья. Считалось, что из-за этого озимые не уродятся.
Солнце в этот день является верным знаком того, что впереди ждет хорошая погода.
Именинники 24 апреля
24 апреля именины отмечают Антип, Иван и Яков.