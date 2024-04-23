Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 24 апреля

День считался неподходящим для рукоделия: есть риск пораниться иглой или спицей. То же касается и использования прочих колюще-режущих предметов, известных в быту. Чтобы избежать неприятностей, люди в старину даже не резали хлеб, отламывая его руками. Считалось, что даже из-за небольшой раны можно серьезно заболеть.