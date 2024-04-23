Две дополнительные электрички после матча «Ротора» пустят в Волгограде 24 апреля

Добраться на матч на «Волгоград Арене» болельщики смогут на двух пригородных поездах: в 16.58 пойдет электричка от станции Шпалопропитка с прибытием на Мамаев Курган в 17.58; от Южной поезд стартует в 17.21 и будет у стадиона в 18.42.