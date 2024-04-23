Две дополнительные электрички после матча «Ротора» пустят в Волгограде 24 апреля

В среду, 24 апреля 2024 года, «Ротор» проведет домашний матч на «Волгоград Арене» против команды «Велес». После игры футбольные болельщики смогут уехать домой на дополнительных электричках. Поезда пустят в Волжский и в Красноармейский.
Добраться на матч на «Волгоград Арене» болельщики смогут на двух пригородных поездах: в 16.58 пойдет электричка от станции Шпалопропитка с прибытием на Мамаев Курган в 17.58; от Южной поезд стартует в 17.21 и будет у стадиона в 18.42.
После окончания матча 24 апреля футбольных фанатов развезут дополнительные пригородные поезда: до Шпалопропитки электричка от Мамаева кургана отправится в 21.33 (нижняя платформа), до Волжского поезд пойдет в 21.49 (верхняя платформа).
Матч Ротор — Велес в Волгограде начнется 24 апреля 2024 в 19.00.