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В Новосибирске ожидается похолодание до −6 градусов

Заморозки придут в город уже ночью 24 апреля.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 70% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирск придет очередная волна похолодания −6 градусов. Информация об этом появилась на сайте Западно-сибирского гидрометцентра.

Так, заморозки придут в город уже ночью 24 апреля. Днем термометры покажут +1…+3 градуса. При этом пойдет мокрый снег. До −6 градусов прогнозируют также в ночь на 25 апреля. Однако в этот день воздух прогреется до +5…+7 градусов.

Теплеть начнет 26 апреля. Ночью температура составит −2…-4 градуса, днем — около +9…+11. В этот день синоптики обещают сухую, малооблачную погоду.