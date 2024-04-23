В Новосибирске ожидается похолодание до −6 градусов

Так, заморозки придут в город уже ночью 24 апреля. Днем термометры покажут +1…+3 градуса. При этом пойдет мокрый снег. До −6 градусов прогнозируют также в ночь на 25 апреля. Однако в этот день воздух прогреется до +5…+7 градусов.