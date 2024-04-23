Очное шествие «Бессмертного полка» отменили во Владивостоке

В приморской столице отменили шествие «Бессмертного полка», сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Бессмертного полка» в офлайн-формате не будет. Готовим информацию об альтернативных вариантах", — рассказали корреспонденту редакции в администрации города.
Точные причины, по которым был отменен полк, пока неизвестны, официальные комментарии от правительства по этому поводу не поступили. Предположительно, к такому решению пришли из-за высокого уровня террористической опасности.
В Приморье также отменили традиционное шествие в честь 1 Мая. Вместо него во всех муниципалитетах края организуют торжественные собрания трудовых коллективов, различные концерты, просветительские и патриотические акции, флешмобы и многое другое.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как и когда во Владивостоке отметят Пасху.