В Новосибирске мигрантам помешали таксовать у аэропорта

В Новосибирске около Международного аэропорта Толмачёво прошел рейд на нелегальных таксистов — его провели правоохранительные органы области. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
В результате чего были пойманы мигранты, которые работали без государственной регистрации и специального разрешения.
Сейчас в отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «незаконная предпринимательская деятельность», за что мигрантам грозит штраф до 2 000 рублей.
Напомним, что в Новосибирске в аэропорту и на вокзале в ходе рейда проверили 700 мигрантов.