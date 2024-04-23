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В Красноярске полицейские проверяют рынки в поисках мигрантов-нарушителей

На красноярских рынках нашли нарушителей миграционного законодательства.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске продолжаются проверки рынков в поисках нарушителей миграционного законодательства. На этот раз, полицейские провели рейд в Центральном и Советском районах. В их поле зрения попали около ста иностранцев. У пятнадцати из них оказались проблемы с документами. В семи случаях суд будет решать вопрос о депортации нарушителей.

В основном, это уроженцы Киргизии и Таджикистана. Их задержали и доставили в отделы по вопросам миграции. Всех задержанных проверили по информационным учетам и на причастность к совершению правонарушений и преступлений, а также взяли образцы эпителия.