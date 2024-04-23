В Иркутске впервые прошел молодежный экономический форум

Иркутск впервые стал площадкой для молодых людей Приангарья, которые хотят разобраться в мире бизнеса и представить свои проекты. Самые перспективные стартапы мероприятия будут рекомендованы к участию в международном форуме «Байкал» в августе этого года. Об этом рассказывает правительство Иркутской области.
— В Иркутской области предприниматели до 25 лет могут раз в год получить грант до 500 тысяч рублей. Для этого им нужно обратиться в минэкономразвития региона, пройти обучение и подать документы, — рассказала замминистра экономического развития и промышленности области Светлана Васильева.
На форуме показали самые разные проекты-стартапы. От развития экспортного сотрудничества с Африкой до установки в регионе систем электрозаправок. Для молодежи региона провели дискуссии, воркшопы, нетворкинг. Кроме этого секретами бизнеса поделились успешные предприниматели из сфер промышленности, IT, туризма и прочих востребованных направлений.
В целом Иркутская область следует тренду на увеличение предпринимательства среди молодого поколения. Ежегодно в Приангарье их количество увеличивается на 10 процентов.