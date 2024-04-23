В Иркутске впервые прошел молодежный экономический форум

— В Иркутской области предприниматели до 25 лет могут раз в год получить грант до 500 тысяч рублей. Для этого им нужно обратиться в минэкономразвития региона, пройти обучение и подать документы, — рассказала замминистра экономического развития и промышленности области Светлана Васильева.