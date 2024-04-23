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Кемеровчанку заблокировали в чате мэра за комментарий про плохие дороги

В кемеровской мэрии назвали причины блокировки людей под постами Анисимова.

Житель микрорайона «Кемерово-Сити» пожаловался на то, что его заблокировали администраторы в телеграм-канале мэра города Дмитрия Анисимова. Кемеровчанка оставила жалобу на плохие дороги во дворах. Весной они снова «растаяли».

«Побывайте пожалуйста на улице 1-я Заречная по дороге от дома 2 (детская поликлиника) в сторону детских садов! Особенно в такую слякотную погоду как сейчас. Ребёнок выходит из дома опрятный и чистый, а в сад приходит, как поросёнок, потому что это не дорога, а одна сплошная грязь!» — пишет женщина.

На вопрос «АиФ в Кузбассе» в кемеровской мэрии пояснили, что этот пользователь разместил идентичный текст многократно в короткий промежуток времени, поэтому его заблокировала система за спам-активность.

Также власти напомнили, что в чате главы недопустимы комментарии, противоречащие законодательству РФ, в том числе разжигающие вражду, содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывы к противоправным действиям.