Кемеровчанку заблокировали в чате мэра за комментарий про плохие дороги

Житель микрорайона «Кемерово-Сити» пожаловался на то, что его заблокировали администраторы в телеграм-канале мэра города Дмитрия Анисимова. Кемеровчанка оставила жалобу на плохие дороги во дворах. Весной они снова «растаяли».
«Побывайте пожалуйста на улице 1-я Заречная по дороге от дома 2 (детская поликлиника) в сторону детских садов! Особенно в такую слякотную погоду как сейчас. Ребёнок выходит из дома опрятный и чистый, а в сад приходит, как поросёнок, потому что это не дорога, а одна сплошная грязь!» — пишет женщина.
На вопрос «АиФ в Кузбассе» в кемеровской мэрии пояснили, что этот пользователь разместил идентичный текст многократно в короткий промежуток времени, поэтому его заблокировала система за спам-активность.
Также власти напомнили, что в чате главы недопустимы комментарии, противоречащие законодательству РФ, в том числе разжигающие вражду, содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывы к противоправным действиям.