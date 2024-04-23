Кемеровчанку заблокировали в чате мэра за комментарий про плохие дороги

«Побывайте пожалуйста на улице 1-я Заречная по дороге от дома 2 (детская поликлиника) в сторону детских садов! Особенно в такую слякотную погоду как сейчас. Ребёнок выходит из дома опрятный и чистый, а в сад приходит, как поросёнок, потому что это не дорога, а одна сплошная грязь!» — пишет женщина.