Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербуржцам рассказали, когда в их домах отключат горячую воду

Отопительный сезон 2023−2024 годов завершится после установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов в течение пяти дней.

В Петербурге утвердили графики отключения горячего водоснабжения в межотопительный период 2024 года. Об этом сообщили в Комитете по энергетике.

Сразу после окончания отопительного сезона теплоэнергетики начнут подготовку к следующему. Специалистам предстоит провести плановые работы по ремонту теплового оборудования и сетей, а также гидравлические испытания, что требует временного отключения горячего водоснабжения.

Отопительный сезон 2023−2024 годов завершится после установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов в течение пяти дней и после издании соответствующего Распоряжения Комитетом по энергетике.

Графики отключения воды опубликованы на сайте Комитета по энергетике в разделе «Подготовка и проведение отопительного сезона», а также на сайтах ведущих теплоснабжающих организаций:

ЖКХ