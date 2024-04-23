МЧС: вода в Оби в Первомайском районе Новосибирска доходит до опасного уровня

Также опасные гидрометеорологические явления в период до 25 апреля прогнозируются на реке Омь в селе Крещенка (Новосибирская область) — продолжится подъем уровня воды до отметок 990 — 1060 см (опасная отметка 1048 см), возможно подтопление прибрежный территорий села. В период с 23 по 26 апреля на реке Майзас в районе села Верхний Майзас продолжится подъем уровня воды до отметок 740 — 790 см (опасная отметка 775 см).