МЧС: вода в Оби в Первомайском районе Новосибирска доходит до опасного уровня

Согласно сообщению ведомства, опасной отметкой в этом районе считается 360 см. «Возможно подтопление садовых участков», — отмечают в региональном МЧС.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», повышение воды в Оби обусловлено увеличением сброса воды в нижний бьеф Новосибирского водохранилища. Оперативные службы рекомендуют местным жителям заблаговременно подготовиться к неблагоприятным погодным условиям и поднять наиболее ценные домашние вещи наверх.
Также опасные гидрометеорологические явления в период до 25 апреля прогнозируются на реке Омь в селе Крещенка (Новосибирская область) — продолжится подъем уровня воды до отметок 990 — 1060 см (опасная отметка 1048 см), возможно подтопление прибрежный территорий села. В период с 23 по 26 апреля на реке Майзас в районе села Верхний Майзас продолжится подъем уровня воды до отметок 740 — 790 см (опасная отметка 775 см).