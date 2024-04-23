Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две уроженки Красноярска могут войти в рейтинг журнала Forbes

Теннисистка Мирра Андреева и балерина Елена Свинко вошли в лонг-лист ежегодного рейтинга «30 до 30» от журнала Forbes.

Источник: Аргументы и факты

Две уроженки Красноярска могут попасть в рейтинг самых перспективных жителей России в возрасте до 30 лет. Они вошли в лонг-лист ежегодного рейтинга «30 до 30» от журнала Forbes.

16-летняя теннисистка Мирра Андреева и 26-летняя балерина Елена Свинко вошли лонг-лист из 100 претендентов, которые разбиты на 10 категорий. Мирра Андреева — проходит по направлению «Спорт», а Елена Свинко — в категории «Искусство».

Итоговый топ-30 составит редакция журнала и экспертный совет. Желающие могут также до 30 апреля проголосовать за претендента. Рейтинг опубликуют в июньском номере журнала.

Ранее сообщалось о том, что Красноярск попал на 12-е место рейтинга комфортных городов России.

рейтинги