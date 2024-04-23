Две уроженки Красноярска могут войти в рейтинг журнала Forbes

Две уроженки Красноярска могут попасть в рейтинг самых перспективных жителей России в возрасте до 30 лет. Они вошли в лонг-лист ежегодного рейтинга «30 до 30» от журнала Forbes.
16-летняя теннисистка Мирра Андреева и 26-летняя балерина Елена Свинко вошли лонг-лист из 100 претендентов, которые разбиты на 10 категорий. Мирра Андреева — проходит по направлению «Спорт», а Елена Свинко — в категории «Искусство».
Итоговый топ-30 составит редакция журнала и экспертный совет. Желающие могут также до 30 апреля проголосовать за претендента. Рейтинг опубликуют в июньском номере журнала.
Ранее сообщалось о том, что Красноярск попал на 12-е место рейтинга комфортных городов России.