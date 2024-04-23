Ночами в Петербурге пока теплее, чем днем. К вечеру в городе может пойти снег

Ночные температуры в Петербурге пока что выше дневных. Циклон вышел центром на акваторию Финского залива, вокруг его центра прокручивается очень холодный воздух, поэтому температура воздуха во вторник, 23 апреля, повышаться не будет, пишет главный синоптик города Александр Колесов.
В Петербурге пока что +5 градусов. Кратковременные дожди к вечеру перейдут в снег, который продолжит идти и ночью. «Главное, что снега этого совсем немного, а завтра хороший день, сухой и с температурой до +6…+8 градусов», — утешает горожан синоптик.
Александр Колесов также обратил внимание на интересное распределение максимальной температуры в Ленобласти в минувший понедельник. Если в Выборге было всего +2 градуса, то в Тихвине, Киришах и Любани — до +17 градусов.
В Петербург и Ленобласть вечером в понедельник, 22 апреля, пришли темные тучи. Грозовой фронт пронесся быстро, хотя немного и напугал петербуржцев.