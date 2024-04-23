Ночами в Петербурге пока теплее, чем днем. К вечеру в городе может пойти снег

В Петербурге пока что +5 градусов. Кратковременные дожди к вечеру перейдут в снег, который продолжит идти и ночью. «Главное, что снега этого совсем немного, а завтра хороший день, сухой и с температурой до +6…+8 градусов», — утешает горожан синоптик.