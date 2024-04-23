В Петербурге ушел из жизни художник Дмитрий Дергунов

Дмитрий Дергунов родился в Липецке в 1961 году. Детство провел в Японии. Окончил Саратовское художественное училище и Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Дипломную работу живописца отметили Золотой медалью Министерства культуры СССР. В числе учителей художника — профессора Евсей Моисеенко и Андрей Мыльников. Картины живописца хранятся в частных коллекциях в США, Финляндии, Франции, Австрии.