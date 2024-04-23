Около 50 семей из стран Запада хотят переехать в Нижегородскую область

Порядка 50 семей из стран Западной Европы, Америки и Австралии хотят переехать в Нижегородскую область. Об этом сообщает пресс-служба министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области.
— Нижегородская область стала одним из самых привлекательных российских регионов для иммиграции граждан из самых разнообразных стран, преимущественно из Западной Европы и Северной Америки. Уже сейчас у нас в работе порядка 50 заявок от высококвалифированных специалистов, готовых переехать в регион вместе со своим семьями.
Так, вчера глава ведомства встретилась с семьей из Германии. В Нижегородской области хотят жить специалист в сфере автомобилестроения Ральф Крюгер и его жена Андреа, которая преподавала немецкий язык как иностранный. Также переехать в регион намерена семья геолога Тревора Антаннеса Ван Стинбергена из Австралии.
Министр Ольга Гусева подчеркнула, что в регионе создается агентство для комплексной работы с иммигрантами. Это позволит привлечь высококвалифицированных специалистов, которые будут полезны региону.
Напомним, супруги Ремо и Биргит Кирш из Германии, несколько лет назад переехавшие в Нижегородскую область, стали новыми гражданами Российской Федерации. 14 марта им в торжественной обстановке вручили паспорта.
Ранее сообщалось о том, что многодетной семье из Канады, переехавшей в Нижний Новгород, предоставили временное убежище в России. Ранее семейству Фейнстра грозил отъезд из страны, так как их туристическая виза истекала, а к сдаче экзамена по русскому языку они ещё не были полностью готовы.