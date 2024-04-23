Около 50 семей из стран Запада хотят переехать в Нижегородскую область

Ранее сообщалось о том, что многодетной семье из Канады, переехавшей в Нижний Новгород, предоставили временное убежище в России. Ранее семейству Фейнстра грозил отъезд из страны, так как их туристическая виза истекала, а к сдаче экзамена по русскому языку они ещё не были полностью готовы.