Среда станет самым холодным днем на неделе в Красноярске

24 апреля в Красноярске ожидается самая низкая температура воздуха на этой неделе.
Ночью в среду синоптики обещают −4, −6 °C и снег. Днем — лишь 0…+2 °C, облачность с прояснениями, ветер северо-западный 4−9 м/с и небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
В четверг ночью будет −3, −6 °C, днем — до +5 °C днем, ясно и без осадков.
В пятницу уличные термометры покажут от −2 до +7 °C, возможен дождь. Атмосферное давление станет очень высоким — 755 миллиметров ртутного столба.
А с субботы придет потепление, максимальная температура воздуха в четырехдневные выходные составит +10, +12 °C.
«Температурный режим в течение рабочей недели будет на 3−8 °C ниже нормы, на выходных — около и на 2 выше средних многолетних значений», — рассказали в Среднесибирском УГМС.