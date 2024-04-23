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Среда станет самым холодным днем на неделе в Красноярске

Ночью 24 апреля температура воздуха опустится до −6 °C, днем будет от 0 до +2 °C. Ожидается снег и гололедица.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 70% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: Мэрия Хабаровска

24 апреля в Красноярске ожидается самая низкая температура воздуха на этой неделе.

Ночью в среду синоптики обещают −4, −6 °C и снег. Днем — лишь 0…+2 °C, облачность с прояснениями, ветер северо-западный 4−9 м/с и небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

В четверг ночью будет −3, −6 °C, днем — до +5 °C днем, ясно и без осадков.

В пятницу уличные термометры покажут от −2 до +7 °C, возможен дождь. Атмосферное давление станет очень высоким — 755 миллиметров ртутного столба.

А с субботы придет потепление, максимальная температура воздуха в четырехдневные выходные составит +10, +12 °C.

«Температурный режим в течение рабочей недели будет на 3−8 °C ниже нормы, на выходных — около и на 2 выше средних многолетних значений», — рассказали в Среднесибирском УГМС.