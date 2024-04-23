В Екатеринбурге ГИБДД будет ловить водителей, выезжающих на встречку

В ГИБДД Екатеринбурга сообщили о проведении 23 апреля профилактического мероприятия «Встречная полоса».
Особое внимание будет уделено пресечению фактов выезда транспортными средствами на полосу, предназначенную для встречного движения, что относится к опасным и рискованным маневрам, отметили в ведомстве.
Автоинспекторы призывают автомобилистов к бдительности и напоминают, что за данное нарушение ПДД предусмотрен административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.