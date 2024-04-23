Фуникулер в Нижегородском кремле готовят к открытию летом. Все работы на объекте планируют завершить до 25 июня, сообщается на сайте Стратегии развития Нижегородской области.
Общая протяженность фуникулера — 133 метра. Вагон будет курсировать между двух станций и сможет вместить до 40 человек. Примерно время в пути — 2,5 минуты.
Ранее экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев на своей странице в социальных сетях рассказал, что объект может заработать уже в мае. Но при ответе на комментарии не исключил и возможность задержки.
Подъемник дополнит пешеходный маршрут между Рождественской улицей, Нижне-Волжской набережной и центральными улицами города.
Напомним, что воссоздать объект планировали к 800-летию Нижнего Новгорода, но подготовка затянулась — необходимо было укрепить склон и башни кремля. Некоторые работы проводили вручную из-за большого уклона откоса.