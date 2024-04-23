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Во время получения взятки в Новосибирске задержали врио начальника отдела налоговой

Следователи задержали заместителя начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 19 по Новосибирской области.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Следователи задержали врио начальника отдела камеральных проверок № 7 Межрайонной ИФНС России № 19 по Новосибирской области. Мужчину подозревают в получении взятки — 5 миллионов. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Установлено, что с 1 марта по 19 апреля 2024 года врио начальника отдела камеральных проверок № 7 — заместитель начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 19 по Новосибирской области договорился о взятке от представителя одной из организаций. За деньги он обещал компании помогать с прозождением налоговых проверов и подделывать результаты.

Сотрудника налоговой задержали во время получения взятки. Её размер составил 5 миллионов.

Суд выбирает подозреваемому меру пресечения.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что с обвиняемых по «светофорному делу» хотят взыскать похищенные 50 млн в пользу мэрии Новосибирска.