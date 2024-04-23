Во время получения взятки в Новосибирске задержали врио начальника отдела налоговой

Установлено, что с 1 марта по 19 апреля 2024 года врио начальника отдела камеральных проверок № 7 — заместитель начальника отдела Межрайонной ИФНС России № 19 по Новосибирской области договорился о взятке от представителя одной из организаций. За деньги он обещал компании помогать с прозождением налоговых проверов и подделывать результаты.