С 1 мая из Калининграда в Балтийск поедет больше поездов

С 1 мая из Калининграда в Балтийск и обратно поедет больше поездов — дополнительные составы будут курсировать каждый день. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД во вторник, 23 апреля.
Вносятся следующие изменения:
- назначаются поезда № 6405 и 6407, отправляющиеся с Южного вокзала в 9:48 и 11:30 и прибывающие в Балтийск в 10:50 и 12:37;
- обратно составы № 6410, 6412, 6418 будут отправляться в 13:10, 14:30 и 19:10 и прибывать на Южный вокзал — в 14:16, 15:35 и 20:08.
Продолжат курсировать и «дачные» пригородные поезда, которые ввели в расписание с 15 апреля. Составы отправляются ежедневно с Южного вокзала в 8:10 и 13:05 и из Балтийска в 9:51 и 16:20.