В Севастополе вместо катеров на Михайловскую батарею запустят автобусы

Накануне шторм сдвинул плавучий причал, что препятствует безопасной швартовке катеров и проходу пассажиров на судно.
«Сейчас принимаются все меры, чтобы вернуть плавпричал в исходное положение и возобновить катерное сообщение. А пока дал поручение с 12.00 запустить дополнительный бесплатный маршрут № 55к “площадь Захарова — Михайловский равелин — Радиогорка”, — говорится в сообщении.
В часы-пик — с 7 до 9 утра и с 17 до 19 — автобус будет ходить с интервалом в 15 минут. В другое время с интервалом в 30 минут.