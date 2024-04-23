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В Севастополе вместо катеров на Михайловскую батарею запустят автобусы

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя дал поручение как можно скорее вернуть сдвинутый штормом причал в районе Михайловской батареи, пока идут работы организуют дополнительные бесплатные автобусные рейсы. Об этом глава города написал в своем ТГ-канале.

Источник: РИА "Новости"

Накануне шторм сдвинул плавучий причал, что препятствует безопасной швартовке катеров и проходу пассажиров на судно.

«Сейчас принимаются все меры, чтобы вернуть плавпричал в исходное положение и возобновить катерное сообщение. А пока дал поручение с 12.00 запустить дополнительный бесплатный маршрут № 55к “площадь Захарова — Михайловский равелин — Радиогорка”, — говорится в сообщении.

В часы-пик — с 7 до 9 утра и с 17 до 19 — автобус будет ходить с интервалом в 15 минут. В другое время с интервалом в 30 минут.