Стало известно, когда пройдет родительский день в Иркутске 2024

Родительский день в Иркутске 2024 — дата плавающая. Он всегда приходится на второй вторник после Пасхи (в этом году праздник отмечаем в пятый день мая) и в этом году выпадает на 14 мая. Узнали, будет ли в этот день выходной, пустят ли транспорт до городских кладбищ и что нужно обязательно в этот день сделать.