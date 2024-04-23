Стало известно, когда пройдет родительский день в Иркутске 2024

Родительский день в Иркутске 2024 — дата плавающая. Он всегда приходится на второй вторник после Пасхи (в этом году праздник отмечаем в пятый день мая) и в этом году выпадает на 14 мая. Узнали, будет ли в этот день выходной, пустят ли транспорт до городских кладбищ и что нужно обязательно в этот день сделать.
Родительский день в Иркутске-2024 объявлен выходным.
О том, что родительский день в Иркутске 2024 будет выходным днем, стало известно еще летом прошлого года. Именно тогда, 5 июля, губернатор Приангарья Игорь Кобзев подписал закон об объявлении нерабочим днем единого Дня памяти. Сделано это, как гласит документ, для «сохранения исторических и духовно-нравственных традиций народов, проживающих на территории Иркутской области». А в связи со скользящей датой, выходные расписали до 2050 года. Так, в 2024 году выходным днем будет 14 мая, в 2025-ом — 29 апреля, в 2026-ом — 21 апреля, а в 2027-ом- 11 мая.
Стоит отметить, что решение это обсуждали на заседании Межконфессионального совета при Законодательном Собрании и представители всех религиозных течений высказались за утверждение единого Дня памяти.
Родительский день в Иркутске 2024: что нужно сделать
Родительских поминальных дней в православном календаре в году несколько, на девятый день после Пасхи приходится Радоница — день особого всецерковного поминовения усопших.
— С утра 14 мая верующие обязательно должны побывать на службе в храме, где мы все вместе помолимся за усопших, — рассказал КП-Иркутск благочинный Второго Иркутского районного церковного округа, настоятель Свято-Троицкого храма села Хомутово Вячеслав Пушкарев. — Начало богослужений во всех церквях примерно в одно время — в 8.30−9.00. Продолжительность полтора часа, иногда два.
Можно также прийти на вечернюю службу 13 мая, подать поминальные записки об упокоении с именами крещеных родных, друзей, тогда их помянут во время литургии утром.
— Потом, конечно, нужно поехать на кладбище, — говорит протоиерей Вячеслав Пушкарев. — Накануне праздника можно приготовить кутью — традиционное поминальное блюдо из зерен риса, пшеницы с изюмом и/или курагой — символ большого праздника в старину.
Раньше готовили кутью, приглашали бедных, кормили их, просили, чтобы они помолились вместе с хозяевами, то есть праздник, как отметил священник, имел благотворительную составляющую.
— Сейчас такого нет, поэтому и кутьи готовить много не нужно, — продолжает протоиерей Вячеслав Пушкарев. — На кладбище также нужно помолиться за упокой души усопших. Только никаких спиртных напитков — не надо превращать этот день в языческую тризну. И лучше все же избавляться от такого пережитка, как пластмассовые букеты, несите на могилы живые цветы.
Родительский день в Иркутске 2024: автобусы до кладбища
В родительский день в Иркутске 2024 обязательно пустят рейсовые автобусы до городских кладбищ, как это бывает каждый год. Например, в прошлый раз в рейсы транспорт вышел за три дня до Дня памяти и в саму дату. Доехать можно было до Маратовского, Александровского, Ново-Ленинского и Смоленских кладбищ.