В садике Кемерова воспитывали детей с помощью ударов и связываний скотчем

«Со слов детей, для их успокоения им связывали руки скотчем, привязывали к ногам или голове (педагог одному из родителей призналась, что делала это на несколько минут). Когда ребёнок не хочет спать на сон часе, его бьют об матрас, чтобы спал, а иногда и вовсе поступали угрозы выбросом из окна. Детей запугали на столько, что в сон-час один из детей терпел и боялся попроситься в туалет, из-за чего ребёнок не выдержал и описался», — пишет правозащитник у себя в социальных сетях.