Золотые и серебряные медали вручат выпускникам школ в Иркутске

В минобразования Иркутской области рассказали, за что в этом году будут вручать выпускникам школ золотые и серебряные медали. «Серебро» будут вручать впервые с 2014 года, у золотых медалей изменились условия получения.
Как рассказала irk.aif.ru начальник отдела оценки качества образования регионального минобразования Татьяна Данилова, теперь, чтобы получить медаль 1 степени («золотую»), одиннадцатиклассник должен иметь по всем школьным предметам «отлично», сдать минимум на 70 баллов ЕГЭ по русскому языку и ещё одному предмету на выбор. А если выпускник не выбрал дополнительных предметов для ЕГЭ, то должен получить больше 70 баллов за профильную математику или пятёрку за базовую. То есть возможность претендовать на медаль есть независимо от выбора ими математики профильного или базового уровня.
Тем, кто идёт на серебряную медаль, можно окончить школу максимум с двумя четвёрками, а ЕГЭ по русскому и ещё одному предмету на выбор написать больше, чем на 60 баллов. Если предметов по выбору выпускник не сдавал, он должен набрать не менее 60 баллов за профильную математику или «5» за базовую. Если выпускник сначала не добрал баллов до «золота» или «серебра» медали, а потом улучшил свой результат на пересдаче, медаль ему не положена.
Кстати, отличаться будут не только сами медали, но и обложки аттестатов: у золотых медалистов она будет красной, у серебряных — светло-голубой.