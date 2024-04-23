Золотые и серебряные медали вручат выпускникам школ в Иркутске

Тем, кто идёт на серебряную медаль, можно окончить школу максимум с двумя четвёрками, а ЕГЭ по русскому и ещё одному предмету на выбор написать больше, чем на 60 баллов. Если предметов по выбору выпускник не сдавал, он должен набрать не менее 60 баллов за профильную математику или «5» за базовую. Если выпускник сначала не добрал баллов до «золота» или «серебра» медали, а потом улучшил свой результат на пересдаче, медаль ему не положена.