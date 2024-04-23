Главные новости 23 апреля

Матвиенко рассказала о последствиях изъятия российских активов

Возможное изъятие российских активов будет разрушительным для мировой экономики.



Морпехи захватили западное вооружение в Новомихайловке

Морпехам удалось захватить в Новомихайловке вооружение западного производства, включая шведские гранатометы и боекомплект к ним, американские Javelin, комплексы радиоэлектронной борьбы НАТО.



Посольство РФ рекомендует подумать об отказе от Turkish Airlines

Дипмиссия сообщала, что сотрудники компании не пускают граждан России на рейсы в страны Латинской Америки.



Россиянам назвали страны, куда можно поехать без загранпаспорта

Эксперты определили страны, для посещения которых россиянам не нужны не только визы, но и загранпаспорт.



Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС

Под видом страховщиков они заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение Минздрава.