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Главные новости 23 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Матвиенко рассказала о последствиях изъятия российских активов
Возможное изъятие российских активов будет разрушительным для мировой экономики.

Морпехи захватили западное вооружение в Новомихайловке
Морпехам удалось захватить в Новомихайловке вооружение западного производства, включая шведские гранатометы и боекомплект к ним, американские Javelin, комплексы радиоэлектронной борьбы НАТО.

Посольство РФ рекомендует подумать об отказе от Turkish Airlines
Дипмиссия сообщала, что сотрудники компании не пускают граждан России на рейсы в страны Латинской Америки.

Россиянам назвали страны, куда можно поехать без загранпаспорта
Эксперты определили страны, для посещения которых россиянам не нужны не только визы, но и загранпаспорт.

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС
Под видом страховщиков они заявляют о необходимости заменить полис обязательного медицинского страхования и убеждают скачать якобы приложение Минздрава.