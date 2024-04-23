Красноярск уступил Новосибирску в рейтинге качества городской среды

В рейтинге качества городской среды Красноярск занял 12 место. Топ составили в Министерстве строительства России.
Столица края попала в группу крупнейших городов страны с условно комфортным климатом. У Красноярска 208 баллов из максимальных 360. Первые места заняли Москва (304 балла), Санкт-Петербург (270 баллов) и Нижний Новгород (237 баллов). Новосибирск набрал 219 баллов и расположился на 9 месте.
Последнее место топа занял Омск, у него 161 балл.
Эксперты оценивали города по 36 критериям. В том числе по 6 типам востребованных типов городских пространств, таких, как: жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, набережные и другие.
Ранее красноярец поделился впечатлениями о Новосибирске. По его ощущениям, в столице Сибири он «попал в прошлое».