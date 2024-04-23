Мэр Вадим Кстенин: «Проголосуйте, чтобы Воронеж стал уютнее»

В Воронеже активно продолжается ежегодное голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2025 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». У жителей столицы Черноземья есть возможность поддержать проекты до 30 апреля.
В этом году на выбор горожан представлены два объекта: сквер «Надежда» на улице Плехановской, 8д и пешеходный бульвар по улице Карла Маркса. Кстати, оба общественных пространства находятся в историческом центре Воронежа.
В случае победы в сквере «Надежда» власти планируют обустроить дорожки и тротуары, заменить освещение, установить малые архитектурные формы и заменить крышки люков. Также в рамках озеленения установят приствольные решетки и высадят кустарники и газон.
В случае победы пешеходного бульвара на Карла Маркса, его ждут масштабное озеленение и зонирование прогулочной зоны. Здесь, кстати, обещают обновить «сквер букинистов», обустроить площадку для музыкантов, создать новые арт-объекты, входные группы, места для отдыха и детскую площадку. Ну, а художники смогут устраивать выставки картин в специально подготовленном месте.
Свои голоса за объекты уже отдали свыше 20 тысяч горожан, в их числе и мэр Вадим Кстенин. Он отметил, что итог голосования станет ориентиром для городских властей в востребованности работы над той или иной территорией.
— Раньше благодаря активности горожан таким образом мы смогли дать новую жизнь бульвару на Димитрова, комплексно обновить проспект Революции, парк мостозавода, выполнили дополнительные работы в «Алых парусах», сейчас благоустраиваем Петровскую набережную. Поэтому сейчас стараемся выносить на суд горожан пространства, по которым наработки вполне актуальны: так выше вероятность реализации задуманного, — сказал Вадим Кстенин.
Благодаря голосованию за объекты благоустройства каждый воронежец может внести свой вклад в то, чтобы наш город стал уютнее и привлекательнее. Сделать это легко на платформе: 36.gorodsreda.ru/.
Голосовать могут граждане России, достигшие 14 лет. Каждый участник вправе выбрать только одну территорию для благоустройства.