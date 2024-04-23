Во Владивостоке озеро Чан заполонила мертвая рыба

Это не первый раз, когда на озере фиксируются подобные ситуации. Отметим, что в 2017 году корр. ИА PrimaMedia уже становились свидетелями массовой гибели рыбы. Тогда вода нуждалась в глубокой очистке, так как в неё стекали канализационные нечистоты.