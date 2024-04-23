Во Владивостоке озеро Чан заполонила мертвая рыба

Во Владивостоке у берегов озера Юность (Чан), соседствующего со спортивной площадкой, складывается удручающая картина — водоем усыпан мёртвыми тушами карасей и сазанов, сообщает ИА PrimaMedia.
На кадрах видно, как погибшая рыба плавает на поверхности воды у береговых зарослей.
«Что здесь произошло? Гулять и заниматься спортом на свежем воздухе стало просто невыносимо. Выглядит ужасно. И детям не объяснишь, почему рыбы кверху брюшком, и самим не понятно, что за массовая гибель», — говорит очевидец.
Редакция ИА PrimaMedia запросила комментарии у экспертов.
Это не первый раз, когда на озере фиксируются подобные ситуации. Отметим, что в 2017 году корр. ИА PrimaMedia уже становились свидетелями массовой гибели рыбы. Тогда вода нуждалась в глубокой очистке, так как в неё стекали канализационные нечистоты.
Стоит отметить, что ещё в 2011 году заядлые рыбаки разводили карпа и сазана в этом водоеме для спортивной рыбалки, известной как карпфишинг. Тогда они запустили в озеро полтонны мальков, надеясь создать идеальное место для своих рыболовных увлечений.
Озеро Чан — излюбленное место для бегунов и спортсменов краевой столицы. В текущем году здесь установили новые уличные тренажеры, отапливаемый туалет и произвели частичный ремонт беговой дорожки. На эти цели правительство Приморского края выделило грант в размере десяти млн рублей. Между тем вода в озере загрязнена. Купаться здесь запрещено.