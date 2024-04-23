Удостоверения личности для учеников ввели в некоторых школах Хабаровска

В ряде школ Хабаровска для учеников 5 класса и старше вводится пропускная система. Так, для детей будут изготовлены специальные удостоверения личности с фотографиями, которые необходимо предъявлять сотрудникам охраны при входе в образовательное учреждение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Введение пропускной системы обусловлено повышением мер безопасности учеников. В Хабаровских учебных заведениях уже сейчас внедрены домофонные системы, но принципы немного отличаются: в одних случаях ключи находятся у детей, в других — на входе в школу установлен видеодомофон, изображение от которого выводится на экран поста охраны, — уточнили в администрации города Хабаровска. Также в некоторых школах с нового учебного года ученики, в случае необходимости, будут предъявлять охраннику и пропуск с фотографией, чтобы исключить передачу ключа от входной двери посторонним лицам.
Но, как добавили в администрации города, родители могут быть спокойны: отсутствие пропуска не станет причиной недопуска ребенка в школу, однако повысит, в том числе, качество охранных услуг и безопасность.