Удостоверения личности для учеников ввели в некоторых школах Хабаровска

— Введение пропускной системы обусловлено повышением мер безопасности учеников. В Хабаровских учебных заведениях уже сейчас внедрены домофонные системы, но принципы немного отличаются: в одних случаях ключи находятся у детей, в других — на входе в школу установлен видеодомофон, изображение от которого выводится на экран поста охраны, — уточнили в администрации города Хабаровска. Также в некоторых школах с нового учебного года ученики, в случае необходимости, будут предъявлять охраннику и пропуск с фотографией, чтобы исключить передачу ключа от входной двери посторонним лицам.