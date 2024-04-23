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В Хабаровске откроется краевая сельскохозяйственная ярмарка

В ближайшие выходные откроется Краевая сельскохозяйственная ярмарка.

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, первых посетителей на торговой площадке ждут 28 апреля. Это будет пятый по счету торговый сезон. Ярмарка будет работать в зоне фуд-корта возле Арены «Ерофей».

Участвовать в ярмарке пожелали более 30 сельхозпроизводителей из Хабаровского, имени Лазо, Вяземского и Бикинского районов. Торговая площадка рассчитана до 65 мест. Заявки все еще принимают от потенциальных участников ярмарки. Речь идет о фермерах и личных подсобных хозяйствах, которые ранее уже были участниками мероприятия. В ассортименте будут предложены овощи, мед и зелень от местных фермеров, молочная, мясная и рыбная продукция, напитки.

Ярмарка сельхозпродукции стала эффективной мерой поддержки сельхозтоваропроизводителей края. Важное условие, участвовать в ней могут только местные фермеры, которым предоставляют торговые места бесплатно.

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