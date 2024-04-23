В Хабаровске откроется краевая сельскохозяйственная ярмарка

Участвовать в ярмарке пожелали более 30 сельхозпроизводителей из Хабаровского, имени Лазо, Вяземского и Бикинского районов. Торговая площадка рассчитана до 65 мест. Заявки все еще принимают от потенциальных участников ярмарки. Речь идет о фермерах и личных подсобных хозяйствах, которые ранее уже были участниками мероприятия. В ассортименте будут предложены овощи, мед и зелень от местных фермеров, молочная, мясная и рыбная продукция, напитки.