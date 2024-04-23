The Hatters, Jony, Папин Олимпос и стендаперы: куда сходить во Владивостоке в мае 2024 года — главные концерты

Известная во всей России группа «Шляпники» начала свой путь ее в 2016 году. Выступали в барах, потом начали активно светиться на различных музыкальных фестивалях, а после их фронтмена Юрия Музыченко заметили артисты эпатажной группы Little Big. Все это помогло в карьере, и сейчас «Хеттрсы», как их любя называют фанаты, гастролируют по многим городам страны.