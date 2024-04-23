The Hatters, Jony, Папин Олимпос и стендаперы: куда сходить во Владивостоке в мае 2024 года — главные концерты

Зима окончательно отступила, а значит, пришла пора различных событий и концертов. «Комсомолка» подготовила афишу мероприятий, на которые можно сходить во Владивостоке в мае 2024 года и прекрасно провести время.
Какие звезды приедут во Владивосток в мае 2024 года
Жителей и гостей города порадуют известные артисты эстрады, стендап-комики, творческие коллективы. Большую часть концертов в мае проведут в крупных площадках: Фетисов Арене, Fesco Hall, а также в клубах.
Веселая компания, или Озорной Поросенок и его друзья (0+)
Приморская краевая филармония подготовила для юных слушателей увлекательную музыкальную программу про героев мультфильмов. На сцене именитые артисты расскажут увлекательную историю про необычные приключения героев и их дружбу.
Для детей выступят лауреат международных конкурсов Анна Гамова, Елена Шелякина, заслуженный артист РФ Леонид Букин, Роман Шестаков.
Дата: 4 мая.
Начало: 12:00.
Где: улица Светланская, 15.
Цена: 300 рублей за билет.
Честный (16+)
Молодой исполнитель Тимур Гатиятуллин, выступающий под псевдонимом «Честный», делает музыку в жанрах хип-хоп и рэп. Он приезжает в дальневосточную столицу с презентацией нового альбома. Кроме того, он исполнит свои самые известные хиты: «Желаю», «Майами», «За спиной», «Мама» и другие.
Дата: 10 мая.
Начало: 20:00.
Где: ночной клуб Mix, улица Всеволода-Сибирского, 15.
Цена: от 1800 до 7 тысяч рублей за билет.
MAYOT (18+)
Популярный рэпер «Майот», он же Артем Никитин, тоже посетит Владивосток с новым альбомом. Он называется «Оба». Поклонники уже могли услышать некоторые треки на разных интернет-площадках. Кроме того, во время концерта он исполнит песни, которые довольно часто можно услышать на различных вечеринках: «Море», «Снег», «В моих мыслях».
Дата: 10 мая.
Начало: 19:00.
Где: ночной клуб Mix (улица Всеволода-Сибирского, 15).
Цена: от 2000 до 3500 рублей за билет.
Папин Олимпос (16+)
Нашумевшая группа «Папин Олимпос» произвела фурор своими песнями «Тёмно-оранжевый закат», «Динозаврики», «Школа». Тексты этих хитов слышались во дворах, в подъездах, за закрытыми дверьми квартир и во время прогулок по улице.
Музыканты покорили сердца людей музыкой, под которую можно и грустить, и танцевать до боли в ногах. На концерте ни исполнят еще неизданные песни, а также порадуют фанатов уже известными хитами.
Дата: 13 мая.
Начало: 19:00.
Где: ночной клуб Mix, улица Всеволода-Сибирского, 15.
Цена: 1800 и 3500 рублей за билет.
The Hatters (16+)
Известная во всей России группа «Шляпники» начала свой путь ее в 2016 году. Выступали в барах, потом начали активно светиться на различных музыкальных фестивалях, а после их фронтмена Юрия Музыченко заметили артисты эпатажной группы Little Big. Все это помогло в карьере, и сейчас «Хеттрсы», как их любя называют фанаты, гастролируют по многим городам страны.
Во Владивостоке они будут далеко не впервые, и фанаты уже скупают билеты на концерт. В этом туре на сцене они исполнят свои лучшие шлягеры и зарядят слушателей бодростью: танцевать придется много!
Дата: 14 мая.
Начало: 19:00.
Где: Фетисов Арена, улица Маковского, 284.
Цена: от 2800 до 7 тысяч рублей за билет.
Сергей Орлов (18+)
Популярный стендап-комик Сергей Орлов устроил всероссийский тур по городам. Он шутит о жизни обычных людей, быте и семье, при этом говоря со зрителями на простом языке: возмущается из-за цен, смеется над табуированными темами и вдохновляет на новые свершения.
В этот раз он выступит с программой «Переходный возраст».
Дата: 16 мая.
Начало: 19:00.
Где: Фетисов Арена, улица Маковского, 284.
Цена: от 2100 до 5 тысяч рублей за билет.
Диана Анкудинова (12+)
Певица из Арсеньева прославилась за счет участия в разных шоу талантов на федеральных ТВ-каналах, в том числе она появилась на программе «Голос». Проекты подарили ей опыт, новые знания и стремление развиваться в сфере музыки дальше.
Лиричные песни исполнительницы покорят сердце каждого слушателя, тембр Дианы заставит погрузиться в себя и раствориться в песнях.
Дата: 20 мая.
Начало: 19:00.
Где: Fesco Hall, улица Верхнепортовая, 38.
Цена: от 1500 до 3 тысяч рублей за билет.
DS Crew (0+)
О группе танцоров заговорили во всеуслышанье после шоу на телеканале ТНТ «Новые Танцы». Ребята поражают своей пластичностью, гибкостью и синхронностью. Их хореография плавная, размеренная и уточненная.
Отметим, что музыку в своих выступлениях они тоже используют спокойную, поэтому вступление — отличная возможность расслабиться, отдохнуть и восстановить душевное равновесие.
Дата: 23 мая.
Начало: 19:00.
Где: Fesco Hall, улица Верхнепортовая, 38.
Цена: от 1500 до 5 тысяч рублей за билет.
Андрей Бебуришвили (18+)
Андрей Бебуришвили любит использовать сарказм и сатиру, не скупится на интерактивы со зрительным залом и отлично парирует любые выпады. Выступление продлится час, однако этого времени хватит, чтобы зарядиться энергией и от души посмеяться.
Дата: 254 мая.
Начало: 20:00.
Где: Fesco Hall, улица Верхнепортовая, 38.
Цена: от 1400 до 5200 тысяч рублей за билет.
Jony (12+)
Любимый исполнитель многих меломанов и фанатов поп-музыки даст большой концерт во Владивостоке. Известный по песням «Комета», «Никак», Мне не больно«, “Аллея”, “Love Your Voice” и другим. Особенно часто местные жители любят ставить его треки во время поездок на машине: летом автолюбители довольно часто включают его по пути на море или в центре города.
Хорошее настроение обеспечено!
Дата: 25 мая.
Начало: 20:00.
Где: Фетисов Арена, улица Маковского, 284.
Цена: от 1800 до 20 тысяч рублей за билет. Самый высокий прейскурант — за адмиральские диваны.
Neverlove (16+)
«Неверлав» делают музыку в жанрах рок и альтернатива. О них узнали в конце 2019 — начале 2020 года, когда люди на карантине активно начали использовать TikTok. Тогда была эпидемия COVID-19, и люди охотно потребляли контент. На свет как раз появились песни «Милфхантер», «Инструктор из НАТО», «Лисий-кисий».
Они покорили сердца слушателей, те активно начали снимать видео под треки. Благодаря этому популярность не заставила себя долго ждать.
Владивосток ребята посетят в рамках большого тура Next Level Tour. Правда, концерт пройдет в тот же день, практически в то же время, что и у «Джони». Меломанам придется выбирать, куда пойти.
Дата: 25 мая.
Начало: 19:00.
Где: ночной клуб Mix, улица Всеволода-Сибирского, 15.
Цена: 1200 рублей за место на танцполе и 3 тысячи рублей — за столик.