«Есть недовольства»: Систему курортного сбора в Петербурге продолжат корректировать

Курортный сбор только недавно начал действовать в Петербурге в полную силу, а туристы и отельеры уже начали жаловаться на его введение. Как рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, хоть негативные комментарии и поступают, но они не носят критический характер. При этом власти города не оставляют эти недовольства без внимания и продолжают корректировать систему. Об этом он заявил в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.