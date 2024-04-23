«Есть недовольства»: Систему курортного сбора в Петербурге продолжат корректировать

Курортный сбор только недавно начал действовать в Петербурге в полную силу, а туристы и отельеры уже начали жаловаться на его введение. Как рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, хоть негативные комментарии и поступают, но они не носят критический характер. При этом власти города не оставляют эти недовольства без внимания и продолжают корректировать систему. Об этом он заявил в утреннем эфире «Пять углов» на радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.
— Понятно, что любые выплаты вызывают определенный негатив. Конечно, есть недовольства по поводу курортного сбора. Мы к ним прислушиваемся и корректируем систему. Например, недавно приняли изменения, благодаря которым курортный сбор не взимается с многодетных семей, — сказал вице-губернатор.
Пиотровский также добавил, что хоть в Северной столице и очень любят туристов, в первую очередь курортный сбор ввели для улучшения жизни петербуржцев. Ведь деньги с него идут на туристическую инфраструктуру, в том числе на ремонт фасадов исторических зданий, которые также входят в этот список.