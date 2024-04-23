В Красноярске с 3 по 5 мая пройдет «Книжный фестиваль на Енисее»

В Красноярске пройдет «Книжный фестиваль на Енисее». Мероприятие состоится с 3 по 5 мая. Его приурочили к 100-летнему юбилею Виктора Астафьева, рассказали организаторы.
Трехдневный литературный праздник объединит любителей чтения, писателей и издателей из разных регионов России. Главное событие — книжная ярмарка. В ней будут участвовать больше 40 издательств. Ожидается, что в Красноярск привезут около 30 тысяч книг.
Также запланированы встречи с писателями и мастер-классы. Всего 125 мероприятий. Многие из них посвящены Виктору Астафьеву. К примеру, пройдет презентация новой книги «Астафьев. Праведник из Овсянки», ее автор — журналист Олег Нехаев.
Также гостями фестиваля станут известные российские и красноярские писатели: Андрей Геласимов, Анна Матвеева, Михаил Тарковский и другие. Особый гость — писатель из Донецка, ополченец, участник СВО — Игорь Немодрук.
Мероприятие пройдет на площади Мира у БКЗ. Площадки будут работать с 11:00 до 19:00.