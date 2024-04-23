Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском ищут 14-летнего мальчика с разноцветными глазами

Его местонахождение неизвестно с 11 апреля.

Источник: Лиза Алерт

В селе Толмачево Новосибирской области ищут 14-летнего Богдана Скажутина. Его местонахождение неизвестно с 11 апреля.

— Подросток нормального телосложения, рост 160 сантиметров, волосы светло русые, глаза: правый — голубой, левый — карий. Был одет в черный спортивный костюм, светло-серые кроссовки с красными вставками, — сообщается в ориентировке ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Богдан или вы видели его на улице, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру телефона 8−800−700−54−52 или в полицию по единому номеру 112.