Под Новосибирском ищут 14-летнего мальчика с разноцветными глазами

В селе Толмачево Новосибирской области ищут 14-летнего Богдана Скажутина. Его местонахождение неизвестно с 11 апреля.
— Подросток нормального телосложения, рост 160 сантиметров, волосы светло русые, глаза: правый — голубой, левый — карий. Был одет в черный спортивный костюм, светло-серые кроссовки с красными вставками, — сообщается в ориентировке ПСО «ЛизаАлерт НСО».
Если вам что-либо известно о том, где может находиться Богдан или вы видели его на улице, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру телефона 8−800−700−54−52 или в полицию по единому номеру 112.