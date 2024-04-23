Омичам рассказали, когда начнут ходить теплоходы и сколько стоит проезд

Теплоходы «Москва» будут ходить по прогулочному маршруту ежедневно с 10.00 до 21.30. Отправляться теплоходы будут с Воскресенского сквера. Стоимость взрослого билета (с 10 лет) составит 500 рублей, для детей (с 5 до 9 лет) стоимость билета составит 300 рублей. Малыши с 5 лет ездят бесплатно. Обязательно нужно взять с собой свидетельство о рождении детей.