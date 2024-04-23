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В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде фиников

Специалисты Роспотребнадзора напомнили красноярцам о том, чем полезны плоды финиковой пальмы.

Источник: Freepik

Оказывается, финики способны насыщать организм полезными витаминами и минералами. В плодах содержатся медь, железо, цинк, магний, марганец, калий, кальций и витамины А, С, В1, В2 и В6.

Благодаря составу, финики помогают в борьбе с вирусными инфекциями. Могут успокоить кашель и вывести мокроту. Способны тонизировать и давать сил. Полезны будут и от переживаний за счет магния и витаминов В.

«Несмотря на все полезные свойства, финики имеют ряд противопоказаний: могут возникнуть некоторые проблемы с ЖКТ», — отметили в ведомстве.

Финики следует хранить в холодильнике, в плотном контейнере.

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