В Роспотребнадзоре рассказали о пользе и вреде фиников

Оказывается, финики способны насыщать организм полезными витаминами и минералами. В плодах содержатся медь, железо, цинк, магний, марганец, калий, кальций и витамины А, С, В1, В2 и В6.
Благодаря составу, финики помогают в борьбе с вирусными инфекциями. Могут успокоить кашель и вывести мокроту. Способны тонизировать и давать сил. Полезны будут и от переживаний за счет магния и витаминов В.
«Несмотря на все полезные свойства, финики имеют ряд противопоказаний: могут возникнуть некоторые проблемы с ЖКТ», — отметили в ведомстве.
Финики следует хранить в холодильнике, в плотном контейнере.