В Новосибирске начали продавать вербу за 350 рублей

В этом году Вербное воскресенье приходится на 28 апреля. В городе букеты с вербой начали продавать почти неделю назад. АиФ-Новосибирск рассказывает, где купить пару веточек растения по приемлемым ценам.
Сейчас православные верующие активно скупают в дом веточки вербы. В церкви считают, что это растение помогает обезопасить себя и своих близких от болезней, так как считается, что у этого освященного растения есть большая лечебная сила.
В Новосибирске купить веточки вербы к православному празднику можно: на площади Калинина, рядом со станцией метро «Заельцовская», возле станции метро «Гагаринская», а также на площади Ленина.
Рядом со станцией метро «Гагаринская» новосибирцам предлагают приобрести маленький букет вербы за 100 рублей, а чуть больше — за 200 рублей. Кроме этого, на продажу выставили багульник, один букетик которого стоит 200 рублей.
На площади Ленина маленькие веточки вербы обойдутся горожанам в 100 рублей, а в небольшом букете с розой — 200 рублей.