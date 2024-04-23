Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске начали продавать вербу за 350 рублей

АиФ-Новосибирск рассказывает, где купить веточки вербы к православному празднику.

Источник: Аргументы и факты

В этом году Вербное воскресенье приходится на 28 апреля. В городе букеты с вербой начали продавать почти неделю назад. АиФ-Новосибирск рассказывает, где купить пару веточек растения по приемлемым ценам.

Сейчас православные верующие активно скупают в дом веточки вербы. В церкви считают, что это растение помогает обезопасить себя и своих близких от болезней, так как считается, что у этого освященного растения есть большая лечебная сила.

В Новосибирске купить веточки вербы к православному празднику можно: на площади Калинина, рядом со станцией метро «Заельцовская», возле станции метро «Гагаринская», а также на площади Ленина.

Так, около станции метро «Заельцовская» уличные торговцы продают небольшие букетики из веток вербы по следующим ценам: маленькие — 50 рублей, средние — 100 рублей, а большие — 350 рублей.

Рядом со станцией метро «Гагаринская» новосибирцам предлагают приобрести маленький букет вербы за 100 рублей, а чуть больше — за 200 рублей. Кроме этого, на продажу выставили багульник, один букетик которого стоит 200 рублей.

На площади Ленина маленькие веточки вербы обойдутся горожанам в 100 рублей, а в небольшом букете с розой — 200 рублей.

торговля