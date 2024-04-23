Отдельную зону для самокатчиков предложил сделать глава екатеринбургского ГИБДД

«Самокаты поставили, а безопасности нет. Я хочу услышать, что вы делаете для безопасности? У нас что ни день, то ДТП с самокатом. Распространен наезд на пешеходов на тротуарах. Самокат с самокатом сталкивается, самокат — с велосипедом. Надо решать этот вопрос либо убирать [самокаты] в отдельную зону», — сказал главный екатеринбургский автоинспектор.