Отдельную зону для самокатчиков предложил сделать глава екатеринбургского ГИБДД

По его словам, в городе давно остро встал вопрос о безопасности движения на тротуарах. Ярыш отметил, что ДТП с участием электросамокатов происходят каждый день.
«Самокаты поставили, а безопасности нет. Я хочу услышать, что вы делаете для безопасности? У нас что ни день, то ДТП с самокатом. Распространен наезд на пешеходов на тротуарах. Самокат с самокатом сталкивается, самокат — с велосипедом. Надо решать этот вопрос либо убирать [самокаты] в отдельную зону», — сказал главный екатеринбургский автоинспектор.
Присутствовавшие на заседании депутаты вернулись к прежнему предложению: ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч или провести такой эксперимент в течение месяца. Представитель сервиса Woosh ответил, что законодательство не обязывает бизнес искусственно ограничивать скорость до 10 км/ч. Он заявил, что при таких ограничениях горожане приобретут личные электросамокаты, чтобы кататься без ограничений. Также представитель кикшеринга предложил депутатам самим озаботиться безопасностью горожан и увеличить число велодорожек, но эта идея не понравилась народным избранникам.