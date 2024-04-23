Сергей Кравчук: Спасибо всем, кто переводит средства в городской фонд поддержки участников СВО

«С самого начала спецоперации была организована системная поддержка участников СВО и их семей. Это и юридические консультации, и опека семей, и сбор помощи для участников боевых действий. О том, что необходимо личному составу, нам сообщает командование воинских частей. На основе этой информации формируется очередная партия. Вместе с тем поступают заявки на более сложное и дорогостоящее оборудование. На это необходимы средства. Сегодня на заседании оперативного штаба по оказанию поддержки мобилизованных и их семей коллеги снова поддержали мое предложение перечислить однодневный заработок на нужды участников СВО. Собранные средства направим в городской фонд поддержки жителей города Хабаровска, участвующих в специальной военной операции. Надеюсь, инициатива будет поддержана и предпринимательским сообществом», — сказал по итогам заседания мэр Хабаровска Сергей Кравчук.