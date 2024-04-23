Сергей Кравчук: Спасибо всем, кто переводит средства в городской фонд поддержки участников СВО

В администрации города состоялось очередное заседание оперативного штаба по оказанию поддержки мобилизованным гражданам и их семьям под председательством мэра Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
В краевом центре осуществляет свою деятельность городской штаб волонтеров «Добровольцы Хабаровска», который реализует проект «МыВместе». Приоритетное направление работы штаба — помощь военнослужащим и мобилизованным гражданам, а также их семьям. Волонтеры организуют занятость для детей мобилизованных, проводят для них различные мероприятия, оказывают адресную помощь семьям в бытовых вопросах. На 21 пункте организован прием гуманитарной помощи для передачи ее в зону специальной военной операции. На сегодняшний день собрано около 20 тонн такой помощи.
Добровольцы вместе с членами молодежного совета при администрации города, общественных советов по развитию города Хабаровска, комитетами по управлению районами оказывают адресную поддержку семьям военнослужащих. В основном обращаются с просьбой оказать помощь бытового характера жители частного сектора: в зимний период времени — очистить территорию от снега, наколоть дрова, в весенний период много заявок по вскапыванию огорода, уборке участка.
Хабаровской городской организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов был открыт счет по сбору средств в фонд поддержки жителей города Хабаровска, участвующих в специальной военной операции.
«С самого начала спецоперации была организована системная поддержка участников СВО и их семей. Это и юридические консультации, и опека семей, и сбор помощи для участников боевых действий. О том, что необходимо личному составу, нам сообщает командование воинских частей. На основе этой информации формируется очередная партия. Вместе с тем поступают заявки на более сложное и дорогостоящее оборудование. На это необходимы средства. Сегодня на заседании оперативного штаба по оказанию поддержки мобилизованных и их семей коллеги снова поддержали мое предложение перечислить однодневный заработок на нужды участников СВО. Собранные средства направим в городской фонд поддержки жителей города Хабаровска, участвующих в специальной военной операции. Надеюсь, инициатива будет поддержана и предпринимательским сообществом», — сказал по итогам заседания мэр Хабаровска Сергей Кравчук.