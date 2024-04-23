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Под Новосибирском восстановили переправу к поселку, размытую паводком

Проезд отсыпали щебнем.

Источник: ТУАД

В Новосибирской области восстановили переправу, разрушенную паводком. На ней завершили ремонтные работы.

В ТУАД рассказали, что паводок разрушил временную переправу — частично размыв проезжую часть. На месте рухнувшего моста уложили водопропускные трубы и сделали насыпь. Но они не справились с потоком.

23 апреля восстановили проезд — его отсыпали щебнем. Когда уровень воды снизится, на месте уложат две дополнительные водопропускные трубы.

В ТУАД акцентировали, что проезд для большегрузного транспорта через поселок стопроцентно недоступен. Там установили соответствующие знаки.

Водителям грузовиков рекомендуют пользоваться объездом: дорогами «103 км к-17 ₽ — Петровский — Большеникольское — Чулым» и Чулым и «203 км к-17 ₽ — Каргат». Это, по данным ТУАД, очень короткий путь.