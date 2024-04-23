Текслер наградил председателя облсуда Вячеслава Малашковца

Алексей Текслер подписал постановление о награждении медалью «За вклад в развитие Челябинской области» председателя облсуда Вячеслава Малашковца, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«За заслуги в обеспечении прав и свобод граждан, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка, высокий уровень профессионализма наградить медалью “За вклад в развитие Челябинской области Малашковца Вячеслава Владимировича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию”, — говорится в документе.
Вячеслав Малашковец был назначен председателем облсуда в апреле 2019 года, ранее он занимал должность заместителя председателя. С 1993 по 1998 годы проходил службу в органах МВД, а с 1998 года работает в судебной системе.