Власти: купить субсидированный билет на самолет до 1 мая нельзя

«Новый Калининград» уже писал о резком росте цен на билеты из Калининграда в Москву в начале мая. Несмотря на поручение Минтранса заморозить тарифы до того, как с мая заработает новая система региональных льгот, стоимость авиаперевозок выросла в разы. В начале марта была остановлена продажа субсидированных билетов для льготных категорий на калининградском направлении.