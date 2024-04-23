Власти: купить субсидированный билет на самолет до 1 мая нельзя

Субсидированные авиабилеты на калининградском направлении невозможно купить до 1 мая этого года. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
«Программа должна заработать с 1 мая, — пояснил Лысков. — Ровно с этой даты начнет появляться возможность приобретать билеты по субсидированному тарифу».
«Новый Калининград» уже писал о резком росте цен на билеты из Калининграда в Москву в начале мая. Несмотря на поручение Минтранса заморозить тарифы до того, как с мая заработает новая система региональных льгот, стоимость авиаперевозок выросла в разы. В начале марта была остановлена продажа субсидированных билетов для льготных категорий на калининградском направлении.
В пресс-службе Минтранса РФ в ответ на запрос «Нового Калининграда» сообщили, что ведомство совместно с Росавиацией разработало и направило на утверждение в правительство проект изменений в программу субсидирования рейсов. В министерстве также отметили, что «работа по пересмотру системы льготных тарифов проводится с целью увеличения квоты билетов, выделяемых на перевозку жителей Калининградской области».