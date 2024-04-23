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В краевой столице завершается сезон плановой обрезки деревьев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году весна выдалась достаточно холодная, поэтому работы завершат к концу апреля.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Работа с городскими зелёными насаждениями ведётся осенью и зимой, сообщает мэрия. Завершается она, когда деревья начинают восстанавливаться после зимнего анабиоза.

Деревья обрезают с целью обеспечение безопасности и сохранение здоровья. Уход за ними осуществляют специалисты УЗС. В ведении находятся деревья, растущие в городских общественных пространствах и вдоль основных магистралей города.

Также специалисты следят за тем, чтобы деревья не представляли угрозу для жителей, а также эстетично выглядели и были здоровыми.

В течение сезона бригады провели обрезку 10 424 деревьям. В ближайшее время в плановом порядке работы будут проведены еще для 400 зелёных насаждений.

экология