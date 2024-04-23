Жительница Ачинска оплатила 1,4 млн алиментов сыновьям в детдоме после угрозы потерять квартиру

Ранее в счет погашения долга удерживали часть зарплаты осужденной. После выхода из тюрьмы она прекратила гасить долг. Судебный пристав выяснил, что в собственности у должницы находится две квартиры. Пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационный действий с квартирами, а впоследствии на одну из них наложил арест.