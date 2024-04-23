Жительница Ачинска оплатила 1,4 млн алиментов сыновьям в детдоме после угрозы потерять квартиру

Как рассказали в службе судебных приставов, 48-летняя женщина не платила алименты двум сыновьям, которые находятся в детском доме. Кроме того, жительница края неоднократно была привлечена к уголовной ответственности и отбывала наказание в местах лишения свободы за неуплату средств на содержание детей, незаконное хранение наркотических веществ и организацию притона.
Ранее в счет погашения долга удерживали часть зарплаты осужденной. После выхода из тюрьмы она прекратила гасить долг. Судебный пристав выяснил, что в собственности у должницы находится две квартиры. Пристав вынес постановление о запрете на совершение регистрационный действий с квартирами, а впоследствии на одну из них наложил арест.
После этого должница сразу же нашла деньги, чтобы оплатить задолженность в полном объеме. Кроме алиментной задолженности в сумме 1,4 миллиона рублей, женщина погасила исполнительский сбор порядка 120 тысяч рублей и неустойку в пользу детского дома в размере 16 тысяч рублей.