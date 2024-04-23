Новосибирцы готовятся к субботникам на общественных пространствах

«27 апреля в городах и селах нашей области пройдут традиционные субботники по уборке придомовых территорий и общественных пространств. Призываю граждан принять активное участие в субботниках, а все ответственные структуры — управляющие организации, муниципальные учреждения и органы местного самоуправления проинформировать жителей о месте и времени проведения субботников, подготовить инвентарь, технику и организовать вывоз собранного мусора день в день», — заявил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров.