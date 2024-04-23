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Новосибирцы готовятся к субботникам на общественных пространствах

В городах и селах Новосибирской области в субботу, 27 апреля, состоятся традиционные субботники по уборке придомовых территорий, тротуаров и общественных пространств, в том числе будут приведены в порядок территории, участвующие в голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«27 апреля в городах и селах нашей области пройдут традиционные субботники по уборке придомовых территорий и общественных пространств. Призываю граждан принять активное участие в субботниках, а все ответственные структуры — управляющие организации, муниципальные учреждения и органы местного самоуправления проинформировать жителей о месте и времени проведения субботников, подготовить инвентарь, технику и организовать вывоз собранного мусора день в день», — заявил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров.

Он также сообщил, что субботники обязательно пройдут на территориях, участвующих во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на сайте 54.gorodsreda.ru в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». У жителей области ещё есть возможность принять участие в голосовании до 30 апреля.

Объекты — победители голосования будут благоустроены за счет федеральных и областных средств в следующем году. В голосовании может принять участие любой житель региона старше 14 лет и зарегистрированный на сервисе «Госуслуги». Свои голоса за понравившиеся проекты уже отдали более 250 тысяч жителей области.

ЖКХ