В Хабаровске суд обязал обеспечить ребенка-инвалида жизненно необходимыми медицинскими изделиями

Прокуратура района направила в суд исковое заявление о возложении на министерство здравоохранения Хабаровского края обязанности обеспечить ребенка-инвалида медицинскими изделиями, возместить затраты на их приобретение в размере 186 тысяч 850 рублей и компенсацию морального вреда в сумме 20 тысяч рублей.