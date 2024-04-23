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В Хабаровске суд обязал обеспечить ребенка-инвалида жизненно необходимыми медицинскими изделиями

Прокуратура Центрального района г. Хабаровска провела проверку по обращению законного представителя ребенка-инвалида о нарушении законодательства о здравоохранении, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

Установлено, что вопреки рекомендациям врачей, ребенок, страдающий сахарным диабетом, не обеспечен необходимой по жизненным показаниям системой непрерывного мониторинга глюкозы.

Родители несовершеннолетнего приобретали медицинские изделия самостоятельно.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление о возложении на министерство здравоохранения Хабаровского края обязанности обеспечить ребенка-инвалида медицинскими изделиями, возместить затраты на их приобретение в размере 186 тысяч 850 рублей и компенсацию морального вреда в сумме 20 тысяч рублей.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. Его исполнение находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура