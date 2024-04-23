Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Новосибирска анонсировала завершение отопительного сезона 2023−2024

Отопительный сезон в Новосибирске завершится, когда среднесуточная температура установится на уровне +8°C.

Источник: Freepik

Отопительный сезон в Новосибирске может завершиться после потепления в мае. Об этом сообщила мэрия Новосибирска.

Отопительный сезон в Новосибирске завершится, когда среднесуточная температура установится на уровне +8°C или выше в течение пяти дней подряд. Прогнозируется, что такие погодные условия наступят в городе в первой декаде мая.

Начальные дни месяца будут пасмурными и дождливыми, с температурой воздуха около +11°C. Затем ожидается переменная облачность и постепенное потепление до +13°C к 6 мая.

7 мая город озарится солнечными лучами, а температура поднимется до +14°C. В День Победы, 9 мая, прогнозируется переменная облачность и +13°C.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что синоптики сообщили, какая погода ожидает Новосибирск в мае 2024 года.

ЖКХ