Мэрия Новосибирска анонсировала завершение отопительного сезона 2023−2024

Отопительный сезон в Новосибирске может завершиться после потепления в мае. Об этом сообщила мэрия Новосибирска.
Отопительный сезон в Новосибирске завершится, когда среднесуточная температура установится на уровне +8°C или выше в течение пяти дней подряд. Прогнозируется, что такие погодные условия наступят в городе в первой декаде мая.
Начальные дни месяца будут пасмурными и дождливыми, с температурой воздуха около +11°C. Затем ожидается переменная облачность и постепенное потепление до +13°C к 6 мая.
7 мая город озарится солнечными лучами, а температура поднимется до +14°C. В День Победы, 9 мая, прогнозируется переменная облачность и +13°C.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что синоптики сообщили, какая погода ожидает Новосибирск в мае 2024 года.